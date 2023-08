A Lecce 50 giovani da tutta Italia per discutere di crisi ambientale e sistema lavoro. Al via il Narin Camp

Tutto pronto per l’ottava edizione del Narin Camp, il campeggio di Terra del Fuoco Mediterranea. A partire da oggi (e per i prossimi 5 giorni) nel capoluogo salentino 50 ragazzi provenienti da tutta Italia affronteranno diverse tematiche di natura politica, economica e sociale.

All'interno dell'ex Convitto Palmieri, sede del Polo Bibliomuseale col quale TdF Mediterranea collabora da più di dieci anni, i giovani saranno chiamati a confrontarsi con giornalisti, attivisti e professionisti impegnati in attività di sensibilizzazione e divulgazione. Di cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale se ne discuterà questa sera, giornata di apertura del Narin con la partecipazione del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, Elvira Tarsitano, dottoressa di ricerca presso l’università di Bari e Cristina Mangia, ricercatrice del Cnr.

Il programma

Mercoledì, invece, ospiti del panel su lavoro e precariato saranno i giornalisti Alessandro Sahebi, Melissa Aglietti e Giulia D’Aleo. I divari economici tra nord e sud Italia con disuguaglianze e povertà territoriali saranno invece oggetto di discussione durante la terza giornata del progetto dove a confrontarsi saranno Francesco Chiarello, docente presso l’università di Bari; Claudia Fauzia, economista e fondatrice dell'associazione "Malafimmina" e Marina Marconi con Fabrizio Placidi della comunità di Sant'Egidio.

Nella penultima giornata spazio all'attuale situazione politica e giuridica delle famiglie omogenitoriali dove interverranno Mattia Zecca, autore del libro "Lo capisce anche un bambino. Storia di una famiglia inconcepibile", Pasqua Manfredi, avvocata per i diritti LGBTQIA+ e vicepresidente di Rete Lenford, e Silvia Miglietta, assessora al Welfare del Comune di Lecce. Nella giornata conclusiva messa in scena dello spettacolo "Don Milani: La parola fa eguali. Mi interesso vs Me ne frego.”, della compagnia Teatri Reagenti, scritto e diretto da Massimo Donati con Eva Martucci in scena. A introdurre il monologo sulla figura di don Milani, che si terrà sabato 5 agosto, dalle 20, presso la sala “Teatrino” dell’ex Convitto Palmieri, Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia e Christel Antonazzo, presidente di TdF.