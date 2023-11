Dichiarazioni false per comprare i biglietti di Lecce-Napoli, scattano 70 multe

Settantacinque biglietti di ingresso per la partita di calcio del campionato di serie A disputatasi lo scorso 30 settembre allo stadio comunale di Lecce tra i giallorossi e il Napoli sono stati acquistati su piattaforma dedicata da residenti nella regione Campania, mediante una falsa dichiarazione, cioè indicando una residenza diversa da quella effettiva. Gli acquisti hanno riguardato diversi settori dello stadio, ad eccezione di quelli riservati agli ospiti. Ben 71 multe da 166 euro l'una.

Lecce-Napoli, le indagini della Digos

Lo hanno scoperto gli agenti della Digos della Questura della città salentina nel corso dei controlli sugli elenchi dei biglietti eseguiti per verificare l'osservanza delle determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive e le relative misure adottate dal Prefetto di Lecce.

Sono emerse in questo modo diverse violazioni. Dei 75 tagliandi segnalati, 4 sono risultati emessi per generalità inesistenti e 4 sono stati registrati a minorenni.

Biglietti annullati dall'US Lecce

Tali violazioni sono state segnalate all'Unione Sportiva Lecce che ha provveduto immediatamente all'annullamento dei biglietti indicati. Agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Lecce ha elevato 71 verbali di contestazione di illecito amministrativo per violazione al «Regolamento d'uso dell'Impianto Sportivo Stadio Comunale Ettore Giardiniere di via del Mare - Lecce». La sanzione prevede per i trasgressori il pagamento di una multa che ammonta a 166,67 euro.