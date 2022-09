Lecce-Monza, giallorossi sotto di un gol al via del Mare

Il Lecce colleziona occasioni ma è il Monza a passare in vantaggio con un calcio di punizione magistrale di Stefano Sensi. I giallorossi tornano negli spogliatoi sotto di un gol dopo un primo tempo giocato a viso aperto con gli uomini di Stroppa. La formazione salentina è andata vicina al gol con Baschirotto, Banda e Ceesay, ma Di Gregorio non è stato mai impegnato. I giallorossi vanno a fiammate con gli strappi di Banda e un Di Francesco decisamente più pimpante rispetto alle ultime uscite, ma al 35’ Caprari si procura una punizione da posizione favorevole che Sensi trasforma con una conclusione di rara precisione. Il Lecce prova a reagire senza riuscire mai ad incidere nonostante i 4 minuti di recupero.

La diretta

Alle 15 i giallorossi sono scesi in campo contro il Monza di Stroppa per provare a riscattare la sconfitta esterna incassata contro il Torino. I brianzoli sono reduci da cinque sconfitte in altrettante gare disputate in questo campionato, mentre il Lecce è fermo a quota 2 punti in virtù dei pareggi maturati contro Empoli e Napoli. Con Strefezza ancora ai box, Di Francesco è chiamato a sostituire il brasiliano nel 4-3-3 di Marco Baroni. A centrocampo spazio a Helgason al posto di Gonzalez. Il Monza risponde col 3-5-2 con Mota e Caprari in attacco.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari. All. Stroppa