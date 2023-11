Cambia il piano traffico legato alla viabilità nei pressi dello stadio Via del Mare. In vista di Lecce-Milan in programma il prossimo 11 novembre si amplia la rete delle strade off limits alle auto e il divieto di circolazione entrerà in vigore un’ora prima rispetto alle attuali previsioni. Già a partire dalle 11 del mattino, dunque.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITà I photored tornano ad aprile: 12 telecamere lungo i viali della città

La partita nel giorno di San Martino

Nel giorno di San Martino il prossimo 11 novembre, contrapposti agli uomini di mister D’Aversa di sarà il Milan di Stefano Pioli. Una partita che certamente farà segnare il tutto esaurito in termini di spettatori allo stadio ma che metterà a dura prova anche la viabilità attorno all’impianto, visto che è una sfida che richiamerà migliaia di persone, non solo dalla città o dalla provincia di Lecce ma da tutto il sud Italia. In vista di questo imperante impegno di campionato il Comune di Lecce ha rivisto e perfezionato il piano traffico che viene adottato in occasione della gara casalinghe della formazione giallorossa. Nel corso delle prime giornate della stagione 2023/24 erano emerse alcune criticità nella zona in prossimità di via Cremona, dove i residenti si erano lamentati per il parcheggio selvaggio da parte dei tifosi, l’amministrazione comunale ha previsto il divieto di transito a tutti i veicoli fatta ad eccezione per quelli delle forze di polizia, pronto intervento e soccorso e protezione civile, dei velocipedi, ciclomotori, motocicli, degli autoveicoli a servizio dei portatori di handicap muniti di relativo contrassegno, dei taxi, degli NCC, dei residenti.

Le altre disposizioni

A partire dal prossimo impegno casalingo verrà interdetto anche il traffico veicolare in via della Vite, tratto compreso tra via G.A. Roggerone e via dell’Ulivo; oltre che in via del Grano, tratto compreso tra la rotatoria di via Caliò Pomponio e via dell’Ulivo, si tratta di strade in prossimità del borgo di San Ligorio, che spesso viene utilizzato dai sostenitori per avvicinarsi, da delle strade alternative, lo stadio Via del Mare questo tipo di provvedimenti saranno attivi già da quattro ore prima dell’inizio della gara, in occasione quindi della sfida contro il Milan gli agenti della Polizia Municipale saranno impegnati lungo le suddette arterie a partire già dalle ore 11. Oltre a questi interventi, in occasione della gara contro i rossoneri è stata migliorata la viabilità anche su via Fiesole, via Lodi e soprattutto viale Aldo Moro, che è stata interessata nel corso dei giorni passati dal rifacimento del manto stradale che adesso si presenta privo di imperfezioni o buche. L’obiettivo è quello di permettere ai 30.000 sostenitori giallorossi di poter raggiungere lo stadio con il minor disagio possibile, ma soprattutto di permettere ai residenti di non vivere come un problema per la loro libertà la partita che ogni due settimane crea disagi in una zona della città per il resto dei giorni è uno dei quartieri più tranquilli del capoluogo salentino.