I photored tornano ad aprile: 12 telecamere lungo i viali della città

Guerra ai furbetti del semaforo rosso: a Lecce tornano i photored . Conto alla rovescia per l’installazione degli apparecchi per la rilevazione dell’attraversamento degli incroci stradali. Palazzo Carafa chiude l’iter per l’affidamento dell’appalto e si prepara ad accendere 12 occhi elettronici per monitorare 24 ore su 24 alcune importanti intersezioni del territorio urbano. I dispositivi, già attivi in passato ma ormai fermi da quasi due anni, entreranno in funzione probabilmente da aprile – come si legge nella determina firmata dal dirigente Maurizio Guido - per monitorare i passaggi su alcuni tra gli attraversamenti più “caldi” e pizzicare così chi passa nonostante lo stop. I sei incroci da sorvegliare hanno tutti una lista di precedenti alle spalle, con una lunga catena di incidenti, alcuni anchemortali. Da qui l’esigenza di metterli sotto controllo per dissuadere gli automobilisti da comportamenti pericolosi, e aumentare il livello di sicurezza delle strade.Niente più accelerate quando scatta il giallo, quindi. L’appalto riguarda la fornitura in noleggio di 12 apparecchiature di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche del Codice della Strada che saranno posizionati su sei crocevia del territorio urbano. Uno è quello all’intersezione tra viale Rossini, via Merine e viale Regina Elena. In particolare, sarà monitorata la corsia in direzione Brindisi e con svolta a destra verso via Merine e quella inversa nella direzione per Leuca con svolta a destra verso via Regina Elena. Due dispositivi saranno adibiti presso l’incrocio di viale Giovanni Paolo II, via Cavoti e via Stano. Nello specifico le telecamere controlleranno le due corsie in direzione per lo stadio e quelle opposte in direzione viale Leopardi.Sarà controllato poi l’incrocio tra viale Ugo Foscolo e via Argento ed esattamente lungo la direzione per Brindisi con svolta a destra su via Argento e in direzione per Leuca con svolta a sinistra verso via Argento. Altri due dispositivi per il rilevamento delle infrazioni saranno posizionati all’intersezione tra viale Giuseppe Grassi e via Lequile. Le telecamere saranno attivate per monitorare la corsia in direzione per Galatina con svolta a sinistra su via Lequile (all’altezza della stazione) e quella in direzione Brindisi, sia con svolta a destra su via Lequile (stazione Fs) che a sinistra su via Lequile (Gallipoli). Non solo. Photored anche all’incrocio tra viale Giuseppe Grassi e via Vecchia Carmiano, sia in direzione Galatina, con svolta a destra verso Carmiano e a sinistra verso piazzale Rudiae, che in direzione Brindisi con svolta a sinistra verso Carmiano e svolta a destra per piazzale Rudiae. Infine sarà controllato anche il passaggio tra viale Grassi, via Massaglia e via Monteroni: un dispositivo sarà posizionato per il controllo della corsia in direzione Galatina, con svolta a destra su via Monteroni, e l’altro in direzione Brindisi con svolta a destra su via Massaglia.Esclusa, invece, la tangenziale di cui pure si era a lungo parlato negli ultimi anni come di una possibilità per ospitare il photored. L’aggiudicazione del servizio avrà la durata di tre anni e prevede una eventuale proroga contrattuale, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario. Il capitolato prevedeva la possibilità da parte di Palazzo Carafa di modificare gli incroci per il posizionamento delle telecamere per esigenze di traffico, di viabilità e di sicurezza stradale. Dopo una fase di studio, però, il comando di Polizia Locale ha deciso di confermare gli incroci indicati inizialmente nel bando. Ancora qualche settimana, quindi, poi per gli automobilisti “distratti” scatteranno verbali salati. A differenza degli autovelox, che funzionano grazie al meccanismo della fotocellula, i photored - ritenuti utili soprattutto a ridosso dei crocevia ritenuti più pericolosi o comunque più trafficati - si attivano con il passaggio dei veicoli sui sensori nascosti nell’asfalto e posizionati nei pressi della linea di arresto. Il photored non transige nemmeno se si sbaglia corsia, mentre è tollerante di 4 secondi, ovvero il tempo che passa dal segnale giallo allo stop.