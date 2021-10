Lecce, manovre salvavita insegnate dalla Croce Rossa: l'appuntamento oggi in piazza Mazzini

Anche a Lecce, oggi, c'è il “World Restart a Heart day”, la maratona organizzata dalla Croce Rossa per sensibilizzare tutta Italia sull'importanza delle manovre salvavita. Anche il comitato di Lecce - come quelli di altre 19 Regioni del Paese - ha aderito all'iniziativa lanciata dall’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) e portato in piazza Mazzini, nel capoluogo salentino, i suoi instancabili volontari che, contemporaneamente, sulle note musicali di Stayin’ Alive dei Bee Gees, applicano il massaggio cardiaco sui manichini distesi per terra.

APPROFONDIMENTI LECCE Lecce, Croce Rossa in piazza per insegnare le manovre salvavita

Numerosi i cittadini che hanno voluto dedicare dieci minuti del loro tempo a imparare come praticare il massaggio cardiaco e cosa fare qualora ci si trovasse davanti a una persona in difficoltà, magari vittima di un infarto. I volontari della Croce Rossa resteranno disponibili, sempre nel cuore commerciale della città di Lecce, fino alle ore 13 di oggi: chiunque volesse imparare come salvare una vita, potrà farlo, naturalmente a ritmo cardiaco.