Lecce, traffico in tilt e lunghe code sulla statale 16: un furgone e due auto coinvolte in un incidente

Traffico in tilt per diverse ore sulla statale Lecce-Maglie. A causare il rallentamento un incidente che ha coinvolto un mezzo della Gls e due vetture.

Una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta intorno alle ore 17.30 sulla SS 16 direzione Maglie nei pressi dei Comboniani per un incidente stradale che ha visto

Coinvolto un furgone e due autovetture. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Fortunatamente nell'impatto non si sono registrati feriti gravi; le quattro persone coinvolte nel sinistro - tre feriti in codice giallo e uno verde - sono stati trasportati presso il Vito Fazzi di Lecce per le cure necessarie.