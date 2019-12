Un po' Grinch, un po' Greta: il Natale è green con la Movida

La movida di Lecce diventa green per Natale. Su iniziativa di Confcommercio, per tutto il periodo delle feste, i lampioni delle principali vie del centro storico sfoggeranno un'inedita luce verde. Angoli e piazzette di Lecce come non le avete mai viste.

Un Natale in verde in omaggio al burbero ma simpatico personaggio natalizio del Grinch e, nello stesso tempo, ai temi della tutela dell'ambiente, che sono stati al centro del dibattito mondiale durante tutto l'anno che si sta chiudendo.



L'idea è stata lanciata dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Provinciale dei Locali Serali di Confcommercio Lecce che ha promosso sui social il progetto del Natale Green nel cuore antico del capoluogo. Simpatico (e velatamente provocatorio) lo slogan fatto veicolare in Rete: Il Grinch voleva rubarci il Natale, ma non ha saputo resistere alla magia del nostro centro storico e lo ha colorato di verde. Segui le luci e scatta un selfie #natalegreenlecce.

«Il nostro progetto - spiega il presidente del Coordinamento Danilo Stendardo - è stato ideato dal direttivo, autorizzato dall'amministrazione comunale e interamente autofinanziato dai gestori dei locali pubblici del centro storico di Lecce. Al momento, siamo più di 50 ma le adesioni stanno aumentando giorno per giorno. In questo modo, volevamo portare un po' di movimento e di luce nelle strade principali della movida, visto che il Comune si è concentrato sull'illuminazione di Piazza Sant'Oronzo e delle vie che portano al presepe. Fra l'altro, ci siamo attrezzati per avere luci calde e verdi anche all'interno dei nostri locali».

Fra le strade dove i lampioni sono già stati rivestiti con le gelatine adesive, ci sono via Fazzi, via Umberto I, via Federico d'Aragona, via dei Perroni e via Augusto Imperatore. L'autorizzazione riguarda tutto il centro storico per un totale di 400 lampioni e i promotori si augurano che, continuando a ricevere adesioni, si possano far diventare verdi anche quelli delle piazzette e delle vie secondarie. Ma l'iniziativa non si esaurisce qui: prevede la presenza del personaggio del Grinch nei prossimi due fine settimana dalle 18.30 alle 21.30 in giro per le strade che hanno aderito al Natale Green della movida. Ma le novità non finiscono qui per una città che, in queste festività, sta conoscendo una nuova vivacitià sotto questo fronte.

E, a proposito di illuminazione natalizia un'altra novità arriva dalla zona di piazza Mazzini. E, più precisamente, dall'area del quadrilatero che costituisce il Distretto Urbano del Commercio, come annunciato qualche settimana fa, è iniziato l'allestimento delle luminarie. Ma andiamo con ordine. Le strade interessate sono via Imperatore Adriano, via Nazario Sauro, via Monte San Michele e Lamarmora, via Braccio Martello, via Giuseppe Zanardelli, via Cesare Battisti, via 95° Reggimento Fanteria, via Renato Imbriani, via Oberdan, via 140° Reggimento Fanteria e via Salvatore Trinchese. Curate sempre dalla ditta De Cagna, che ha vestito Piazza Sant'Oronzo e il centro storico, giocano su quattro elementi principali: palline natalizie, pacchetti, fiocchi e bastoncini di caramelle.

L'iniziativa è stata finanziata con 25mila euro di fondi del Duc.

Una proposta arrivata dalle associazioni di categoria coinvolte nel Distretto (Confcommercio e Confesercenti) e accolta per conto del Comune dall'assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio, durante una delle prime riunioni che hanno dato il via alle attività previste nel Duc. Con questa decisione, dopo molto tempo, oltre al centro storico (dove, già da due anni, gli stessi esercenti collaborano con l'amministrazione al reperimento delle risorse per le luminarie), in occasione delle prossime festività si potranno ammirare addobbate anche le vie del cuore commerciale della città.

