Bambini a lezione di risparmio con il progetto “Un Salvadanaio per Amico”

Insegnare ai bambini come risparmiare, sin da piccoli. Una lezione-gioco sull'educazione finanziaria per apprendere i primi rudimenti del risparmio e imparare a diventare cittadini del futuro. È quella che hanno vissuto venerdì scorso i giovani studenti leccesi, grazie a “Un Salvadanaio per Amico”, l’iniziativa promossa da Banca Generali e FEduF (Abi) a cui hanno aderito le scuole primarie della città e della provincia.

La lezione-gioco dedicata ai più piccoli

L’incontro, inserito all’interno del programma scolastico e con una durata di circa 90 minuti, ha stimolato nei bambini una prima riflessione sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole. Accanto al tema del valore del risparmio i bimbi sono stati aiutati a ragionare sul tema della sostenibilità, partendo dalle azioni quotidiane e personali che ognuno di noi può compiere, promuovendo quindi le “buone pratiche” di sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e preservano le risorse per le generazioni future.

«Siamo felici di aver portato a Lecce il nostro impegno al fianco di FEduF con un progetto che punta ad avvicinare i più giovani ai concetti chiave del risparmio e della sostenibilità. Come Banca private attenta ai patrimoni delle famiglie italiane, siamo consapevoli di quanto sia oggi importante educare le nuove generazioni ai temi economici per colmare quel gap con gli altri Paesi che ci vede sempre troppo indietro nelle classifiche mondiali di educazione finanziaria. Crediamo fortemente che sia necessario lavorare fin da oggi con i giovani così da gettare le basi per un futuro in cui risparmio e sostenibilità rappresentino due linee guida centrali nella società italiana” ha commentato Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private in Puglia.

Inoltre, prima e dopo l’incontro i bimbi hanno avuto la possibilità di realizzare dei salvadanai utilizzando materiali di recupero. Una volta realizzati, i salvadanai sono stati fotografati e inviati al sito internet dedicato per partecipare ad un concorso che vedrà sfidarsi tutte le scuole elementari coinvolte nell’iniziativa.