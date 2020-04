Lecce, pizzica contro il Covid: l'incontro con la ballerina solitaria è da brividi - VIDEO

Ultimo aggiornamento: 14:03

«Ecco la ballerina che ho incontrato per caso in piazza», racconta su Facebook il videomaker Roberto Leone. Impegnato nelle riprese di un documentario per la Regione Puglia, venerdì scorso il regista, che ci negli ultimi anni ci ha regalato molte emozioni anche attraverso l'uso dei droni, ha ripreso la donna vestita di neroimpegnata nella sua danza sull'ovale della piazza leccese. Una sorta di rito propiziatorio per scacciare la pandemia, nella lettura dei più. In realtà la danza era parte del progettocurato da Mauro Durante per Ponderosa. «Venerdì 17 aprile 2020 – racconta Leone -, mi trovavo per le strade di Lecce a girare un documentario per la regione Puglia e il FAI, regolarmente autorizzato dalla Questura di Lecce. Intorno alle 19:00 da Piazza Sant'Oronzo proveniva una splendida melodia Salentina che rompeva improvvisamente un silenzio a dir poco surreale. Recandomi in piazza ho potuto assistere ad una scena fantastica, una ballerina vestita di nero ballava la pizzica proprio sul mosaico della famosa Lupa di Lecce, simbolo della nostra città. È forse questo il simbolo della Pizzica, esorcizzare con il ballo questo periodo così triste, danzare freneticamente al tramonto nella centralissima piazza di Sant'Oronzo, credendo che domani sarà tutto finito e che torneremo a riabbracciarci tutti, con il calore che contraddistingue il popolo salentino».