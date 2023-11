Investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: 13enne rianimata da un carabiniere fuori servizio

Travolta da un’auto sulle strisce pedonali, una 13enne viene rianimata da un carabiniere fuori servizio, dopo aver battuto violentemente il capo e perso i sensi sull’asfalto. L’episodio si è registrato intorno alle 17.30, alle porte di Lecce, tra viale Rossini e via Puglia.

Investita nei pressi del rondò



Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti di polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi, la 13enne di origine filippina stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita da una Nissan Qashqai guidata da un 23enne di Maglie che transitava sulla rotatoria di viale Rossini.



Nell’impatto la ragazzina è stata catapultata in strada e nella caduta ha battuto il capo sull’asfalto perdendo i sensi.

Immediati sono scattati i soccorsi di alcuni automobilisti di passaggio.Tra i primi ad accorrere è stato un brigadiere del nucleo radiomobile di Lecce, fuori dal servizio, che ha prestato aiuto alla 13enne praticandole le manovre di primo soccorso. Nel frattempo è stata allertata la centrale operativa del 118. I sanitari giunti sul posto, dopo aver constatato le ferite riportate dalla ferita, ne hanno disposto il ricovero in ospedale a Lecce per un presunto trauma cranico commotivo. Giunta in pronto soccorso alla 13enne sono stati effettuati d’urgenza gli accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni agli organi interni. Il quadro clinico ha quindi rassicurato i sanitari, che nelle prossime ore, al termine dei controlli medici dovrebbero dimettere la ragazzina.