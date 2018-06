Lecce, internet libero in città. Rete ampliata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Gran parte del territorio cittadino fornito di free wi fi. Navigare in città, negli spazi pubblici, dunque diventerà più semplice, implementando òa rete già esistente, “Lecce Wireless” mai decollata come avrebbe dovuto o «non all’altezza delle aspettative», come ha ammesso il vicesindaco e assessore all’Innovazione Alessandro Delli Noci.L’ampliamento delle rete wi fi è possibile grazie al protocollo d’intesa siglato da Comune di Lecce e Fastweb spa che si occuperà, a proprie spese, di sviluppare la propria rete integrando quella cittadina già esistente. Partendo dalle aree in cui Fastweb avrà accesso, siano esse a proprietà o infrastrutture comunali atte a supportare lo sviluppo delle proprie reti, la società verificherà con il Comune se sia possibile o meno creare in queste stesse aree un’area di free wi-fi internet per il cittadino. Basterà dunque logarsi per avere accesso alla rete internet libera. L’obiettivo è quello di installare 350 nuovi hot spot che si andranno ad aggiungere ai 100 già esistenti. Le aree interessate dal protocollo sono l’area del centro storico, in particolare piazza Sant’Oronzo, via F. D’Aragona, via dei Perroni, Porta San Biagio, piazza Duomo, via Libertini e Porta Rudiae, e l’area di via Trinchese e piazza G. Mazzini.