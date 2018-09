Case in cambio di voti. Così al Comune aiutarono il fratello del boss della Scu. Oggi interrogatori per Monosi, Pasqualini e Torricelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La casa al fratello del boss della Sacra corona unita? Assegnata grazie all'interessamento dell'ex assessore Attilio Monosi, e di Lillino Gorgoni, funzionario dell'ufficio Patrimonio. E con la complicità di Damiano D'Autilia, all'epoca amministratore di Alba Service e consigliere comunale, e del deputato di Noi con Salvini, Roberto Marti, (il cui nome, nelle carte dell'inchiesta, è coperto da omissis). E non una casa qualunque: proprio un immobile confiscato alla criminalità organizzata. I dettagli sono contenuti in un lungo passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare che venerdì scorso ha portato due persone in carcere, cinque agli arresti domiciliari, nell'ambito di un'inchiesta sul malaffare attorno all'assegnazione di alloggi popolari che vede indagate complessivamente 48 persone. Con i primi interrogatori previsti per la giornata di oggi.I fatti risalgono a tre anni fa, e vedono coinvolti Antonio Briganti, fratello del boss Pasquale, e sua moglie Luisa Martina. Stando alle indagini della Guardia di finanza, i due coniugi avrebbero fatto pressioni affinché potessero ricevere un alloggio popolare: in seguito all'incendio della loro casa, infatti (avvenuto nel giugno del 2014), erano costretti a vivere in affitto a un canone non sostenibile. E della vicenda veniva investito direttamente Monosi, «su esplicita richiesta di omissis - scrive il gip Giovanni Gallo - e di D'Autilia Damiano», per il tramite di Rosario Greco, detto Andrea, ex autista di D'Autilia e dipendente di Alba ServOggi l'inchiiesta sul presunto "mercato" dei voti legato all'assegnazione di alloggi popolari e case parcheggio del Comune di Lecce giunge al primo snodo importante dopo gli arresti dei giorni scorsi. In giornata, infatti, sono in programma gli interrogatori dei politici leccesi finiti agli arresti domiciliari: l'ex assessore al Bilancio Attilio Monosi, l'ex assessore alla Mobilità Luca Pasqualini (entrambi di centrodestra) e il consigliere comunale Antonio Torricelli (Pd).