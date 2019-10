Lecce, il pub allestisce il "bancone" per gli amici a quattro zampe

LECCE - Non solo clienti umani, ma anche avventori a quattro zampe. A dare il benvenuto a cani e gatti di passaggio ci pensa il pub "Alibi", che si trova nel centro storico di Lecce, in piazzetta Santa Chiara. I titolari hanno allestito un piccolo corner dotato di ciotole e acqua fresca dove i randagi, ma anche i cani a passeggio con i loro padroni, possano trovare ristoro. Nel cuore della movida un gesto di amore e cura per gli animali della città.



Ultimo aggiornamento: 20:00

