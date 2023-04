Alla Festa della Polizia in "Campagnola": Ippoliti arriva su un fuoristrada storico

Festa della polizia a Lecce e spunta uno storico fuoristrada guidato da Gianni Ippoliti. Lo showman leccese d'azione questa mattina ha partecipato alle celebrazioni del 171° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che si sono tenute nel chiostro del Rettorato in piazzetta Tancredi.

Ippoliti ha fatto il suo ingresso a bordo di una Fiat AR 51 "Campagnola" che nel 1953 era in dotazione alla Questura di Nuoro. Si tratta di uno dei primi fuoristrada, di colore rosso, in dotazione alla Polizia di Stato. Erano gli anni '50 infatti quando il Ministero della difesa indisse un bando di concorso per la fornitura di un fuoristrada leggero al corpo di polizia. A vincere il bando, partecipò anche Alfa Romeo, fu proprio la Fiat.

Così questa mattina Ippoliti, proprietario di uno dei rari esemplari di fuoristrada ai tempi in dotazione al corpo, su richiesta del questore di Lecce Andrea Valentino, ha portato l'auto alla Festa della Polizia riscuotendo grande interesse e strappando anche una foto con gli agenti della polizia.