In coda per ore per una foto: tutti pazzi per Benji e Fede

In coda per ore, sin dal mattino anche l’appuntamento con i loro beniamini era previsto per le 15. E poco importa se per prendere parte all’appuntamento - il firmacopie organizzato dalla libreria Feltrinelli di Lecce - è stato necessario saltare un giorno di scuola.Una folla così forse non si era mai vista tra piazza Sant’Oronzo e via Templari. Tutti ad aspettare Benji & Fede (al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi da Modena) arrivati per firmare le copie del loro nuovo album intitolato “Siamo solo noise”. e i braccialetti - ottenuti con l’acquisto di una copia del cd - erano esibiti come monili preziosi dalle centinaia di ragazzi e ragazze arrivati da tutta la provincia e oltre.E loro, arrivati puntuali all’appuntamento con i fan leccesi, non si sono fatti desiderare: sorrisi e selfie con tutti, qualche battuta, molti abbracci e soprattutto gli autografi sulle copie del loro album. Nessuno è rimasto deluso, anche se i più sfortunati hanno dovuto attendere per più di tre ore che arrivasse il proprio turno. Ma poi quella foto da portare a casa come trofeo ha fatto dimenticare tutto: solo la gioia di un incontro sognato da tempo.E per accogliere Benji e Fede (e permettere lo svolgimento dell’evento in tutta sicurezza) ieri c’è stato anche un grande dispiegamento di forze dell’ordine: vigili urbani, carabinieri e poliziotti hanno presidiato la piazza, il centro storico e l’ingresso della libreria insieme con gli agenti del servizio privato di sicurezza. Presente anche un’ambulanza, anche se per fortuna non si sono registrati malori, se si eccettuano i colpi di fulmine.Il terzo album del duo “nato” artisticamente sul web è uscito il 2 marzo ed è stato anticipato dai singoli “Buona fortuna” e “On Demand”, quest’ultimo inciso in collaborazione con il rapper Shade.