Lecce, 21enne ai domiciliari per rapina scoperto a spacciare droga nel suo appartamento

Spacciava da casa sua, un appartamento in centro, precisamente in via Oberdan, civico 79. Spacciava nel cuore del centro commerciale della città di Lecce, vicino piazzetta Alleanza, e nonostante fosse ristretto ai domiciliari, con il braccialetto elettronico a impedirgli di varcare la soglia dell'abitazione. Pensava di farla franca, il 21enne Pierre Louis Blaise Bartoccioni, ma i poliziotti delle Volanti - insospettiti da alcuni indizi emersi durante i controlli - lo hanno scoperto e arrestato, stavolta portandolo in carcere.

Qualcuno deve aver rifornito quotidianamente Bartoccioni della droga che poi lui, comodamente da casa, smerciava ai suoi clienti. Gli agenti, infatti, hanno ritrovato in quell'appartamento di via Oberdan un consistente quantitavo di marijuana, circa 60 grammi; 3 panetti di hashish del peso totale di 300 grammi euna pistola a gas priva di tappo rosso, perfettamente funzionante, insieme a oltre 1000 euro in contanti.

Il giovane, peraltro, era stato arrestato nell’agosto del 2020 dal personale della stessa Sezione Volanti per una rapina commessa in concorso e lesioni personali ai danni di un uomo, che venne rapinato del telefono cellulare, del portafogli e dell’auto a San Cataldo. Lo scorso febbraio, proprio per questi reati, è stato condannato a a 5 anni e quattro mesi di reclusione, pena da espiare ai domiciliari, con il braccialetto elettronico.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, Bartoccioni è stato accompagnato a Borgo San Nicola.