Nel garage cento grammi di eroina: un arresto e una denuncia

Blitz dei carabinieri del Norm di Lecce ieri pomeriggio in un garage della zona 167 di Lecce. Il risultato è di un arresto e una denuncia.

Il blitz

I carabinieri sono andati a colpo sicuro quando si sono presentati all'ingresso di un garage nella zona 167. All'interno vi erano due persone: Gianluca Greco, 49enne ed F.B., 60 anni. I militari hanno aspettato che uscissero per bloccarli: dalla perquisizione personale è emerso che un mazzo di chiavi, trovato nelle tasche di Greco, apriva uno dei box. E proprio all'interno del garage sono stati trovati i 114 grammi di eroina, alcuni già preparati in dosi, e tutto il materiale utile per il confezionamento. Sequestrati anche 295 euro ritenuti provento dello spaccio.

Gli arresti

Greco è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il "collega" è stato solo denunciato. Il fatto che Greco avesse con sé le chiavi è stato ritenuto indicativo del fatto che il garage fosse nella sua disponibilità e che il 61enne fosse solo un aiutante.