Centro storico, accesso vietato da via Fazzi: danni alla condotta idrica. Da domani i lavori

Accesso al centro storico vietato da via Fazzi: a causa della rottura della condotta idrica il varco resterà chiuso da oggi - 14 marzo - e fino alla fine del lavori. Nel tardo pomeriggio di oggi, è stata segnalata una probabile rottura dell'impianto idrico sottostante il tratto di strada di Piazza Vittorio Emanuele a Lecce, adiacente alla Banca d'Italia, tra via Verdi e via Augusto Imperatore, che ha causato una fuoriuscita d'acqua dal basolato.

Il sopralluogo dei tecnici

A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Ufficio Lavori Pubblici con i tecnici di AQP, si è concordato di intervenire con urgenza per risolvere il problema, chiudendo subito al traffico veicolare l'accesso alla Ztl da via Fazzi sia per chi viene da Corte dei Verardi sia per chi viene da via XXV Luglio per eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità in considerazione degli avvallamenti presenti sulla strada e delle fessurazioni sul basolato in pietra.

I lavori inizieranno domani mattina - 15 marzo - e proseguiranno fino al termine dell'intervento.