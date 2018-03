Il sindaco Salvemini: «Accordo politico con i consiglieri, non con Marti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Parlo soltanto con i consiglieri eletti di Lecce. È a loro, come componenti di liste civiche, che ho proposto un accordo politico». Tira dritto il sindaco Carlo Salvemini. Non nomina direttamente il senatore Roberto Marti, ma - in un’intervista a Telerama - il messaggio è netto confermando quanto detto in altre occasioni. «Grande Lecce fa riferimento a Marti, ma il patto l’ho proposto ai consiglieri della lista».Salvemini ribadisce di non avere alcuna intenzione di aprire canali di dialogo con quanti, fra politici, rappresentanti di partito e amministratori, hanno fino a oggi ricoperto ruoli di responsabilità all’interno di Palazzo Carafa e «auspicato il commissariamento». Ribadisce anche che il programma «validato dal voto popolare» non si tocca, se non per arricchirlo: «Il sindaco della città sono io, rivendico un ruolo e una responsabilità».L’apertura, semmai, mirata a siglare un Patto per la Città da qui al 2020 - con verifica di metà mandato - è rivolta ai consiglieri comunali eletti nelle liste civiche. Dunque, ad Antonio Finamore, Paola Gigante, Laura Calò e Alberto Russi di Grande Lecce e poi a Bernardo Monticelli Cuggiò di Lecce Città del Mondo e Mauro Giliberti, già candidato sindaco, oggi nel gruppo misto, che ha però già rispedito al mittente l’invito.Salvemini marca il territorio e rispedisce la “palla” nel campo avversario: se Finamore, capogruppo di Grande Lecce fra i più aperti al confronto, aveva chiarito che, in ogni caso, il sindaco avrebbe dovuto confrontarsi con Marti, prima che con il gruppo, il primo cittadino chiama i consiglieri a una presa di posizione individuale, smarcata dalla linea dettata dal leader di centrodestra: «Non faremo - ha detto Marti nei giorni scorsi - la stampella di Salvemini», invitando chi non è d’accordo a lasciare la lista di Grande Lecce.