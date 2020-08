Bagno di mezzanotte con sorpresa nel Salento: delfino ferito si avvicina alla riva. Soccorso da turisti e bagnanti

Un delfino ferito, forse per via delle forti mareggiate, è arrivato fino alla riva, a Casalabate, Marina in provincia di Lecce, Nel tratto di spiaggia vicino al lido Q70. I vacanzieri poco fa lo hanno avvicinato in attesa dell’arrivo della Guardia Costiera, ma il delfino si è divincolato e i bagnanti lo hanno visto scomparire tra le onde.

Ultimo aggiornamento: 11:27

Ad avvistarlo per primi un gruppo di ragazzi che erano in spiaggia che intono alle 22, si sino accorti del delfino quando ormai era vicino alla riva, e si sono accorti subito che era ferito. Probabilmente la forza delle onde lo avrà scaraventato contro qualche piccolo scoglio fino a spingerlo a riva. In pochi minuti si è sparsa la voce e curiosi e famiglie con bambini hanno raggiunto il tratto di spiaggia per vedere il mammifero da vicino.