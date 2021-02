Ascensore nel campanile del Duomo per ammirare Lecce dall'alto. Le prime foto

Un ascensore in vetro e acciaio per il campanile del Duomo e la città di Lecce dall'alto come non l'abbiamo mai vista. Un panorama, dall'altezza di 43 metri, che ci consentirà di spaziare fino al mare e verso i paesi per alcuni chilometri. Sei mesi di lavori e già ci sono i primi render che fanno capire la svolta di un cantiere destinato a cambiare la percezione visiva dei leccesi, dei salentini e, ovviamente, anche dei turisti: la "gabbia" dell'ascensore - che sarà "incastrato" perfettamente all'interno del campanile barocco con i suoi materiali innovativi - e la balconata protetta dal vetro da cui si potrà godere il panorama.

Il progetto è stato presentato questa mattina in Episcopio (alla presenza dell'arcivescovo Michele Seccia) e ed è stato messo a punto dalla cooperativa sociale Artwork. "Up" è il nome che lo contraddintingue. Da qualche giorno, in piazza Duomo, è stata recintata l'area attigua al campanile. I lavori saranno curati dall’impresa Marullo.

L’ascensore "percorrerà" i 43 metri in soli 43 secondi, raggiungendo il terzo registro del campanile dove ci saranno i quattro balconi che consentoranno una visuale completa. Saranno installati alcuni binocoli con sensori multimediali per riconoscere principali punti di interesse del panorama. La cabina dell’ascensore, in assenza di limitazioni Covid, potrà accogliere fino a 6 persone. I visitatori potranno accedervi in gruppi di massimo di 10/15 persone per fascia oraria. L'ingresso sarà a pagamento.

