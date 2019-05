Paura per un cameriere, cade e batte la testa in sala

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra proprio mentre era al lavoro. Grande paura per un cameriere 52enne del ristorante Corte Ludovico di via D'Annunzio, che nella caduta ha battuto forte la testa. All'inizio si è pensato a un incidente sul lavoro, tanto che oltre al 118 è intervenuto lo Spesal. La posizione dell'uomo è risultata regolare. In ospedale, intanto, sono state chiarite le cause del capogiro: uno sbalzo di pressione improvviso per il quale all'uomo è stata data una prognosi di 7 giorni.