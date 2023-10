Allerta per il forte vento a Lecce, alberi pericolanti: intervengono i Vigili del Fuoco. E i parchi restano chiusi anche domani

Forte vento a Lecce e alberi a rischio caduta: a Lecce sono stati necessari due interventi dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi. In via Guarini per un grosso ramo pericolante è stato necessario spostare le auto in sosta per poter procedere alla messa in sicurezza dell'area. Anche in via Tafuro era a rischio il crollo di un grosso ramo.

Parchi chiusi anche domani

Intanto il Comune fa sapere che anche nella giornata di domani, 21 ottobre, i parchi cittadini – Villa Comunale, Galateo, Campo Montefusco e Belloluogo – e il Cimitero resteranno chiusi in via precauzionale. Prevista infatti la permanenza di venti da forti a molto forti dai quadranti meridionali fino alle ore 16, dalle ore 16.30 graduale attenuazione dei fenomeni.