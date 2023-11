Lecce, addio al ficus gigante di piazzetta della Luce

LECCE - Era un gigante, uno di quelli che si affacciano da vicoli inconsueti del centro, spesso protetti dall'ombra tra i calcinacci antichi. Impossibile passare per piazzetta della Luce, alle spalle del Museo provinciale di Lecce, senza alzare gli occhi tentado di calcolare l'altezza raggiunta da quel ficus gigante: 30 metri forse, di certo un palazzo a più piani. Indisturbato mentre il cortile che lo ospita sembrava abbandonato da anni. Diffusissimi nelle case di un tempo, i ficus elastica, non sono nuovi a crescite spettacolari: Lecce ne conta qualche decina e sono tutti legati ad antichi contesti signorili.

Proprio oggi ricade la giornata nazionale dell'albero. Ma non per lui. I suoi rami principali sono stati tagliati, il che lascia poche speranze sul fatot che si tratti di una potatura, e nel giardino che lo ospita campeggia solo un tronco mutilato da più parti.

A decretare la condanna a morte di questo dipo di piante è quasi sempre un problema legato alle radici che penetrano nel terreno delle abitazioni. Problemi talvolta risolvibili ma comunque la decisione spetta ai privati. Il Comune di Lecce ha recentemente lanciato un censimento per proteggere i giganti verdi della città, anche quelli che ricadono in beni privati. Il ficus di piazzetta della luce però non ce l'ha fatta. E il centro di Lecce ha perso un suo bellissimo vecchio amico.