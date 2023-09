Ben 35 posti da assegnare. Da funzionario amministrativo a istruttore tecnico e informatico (categorie C e D). E adesso ci sono anche le date del concorso: dal 18 al 20 ottobre. È tempo di assunzioni per il Comune di Lecce. L’amministrazione Salvemini ha pubblicato i due bandi previsti per il reclutamento dell’organico comunale. Un provvedimento molto atteso, reso possibile grazie al Patto con il Governo, che aiuterà Palazzo Carafa a colmare il deficit di personale, rendendo la macchina amministrativa più efficiente. Con le assunzioni che saranno formalizzate entro fine anno.

I concorsi

È quindi tutto pronto per i concorsi. Sono 35 posti in ballo suddivisi in due avvisi pubblici. Il primo concorso riguarda l’assunzione di 18 posti di cui 16 destinati a profili professionali per funzionario amministrativo ovvero “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione” (ex categoria D), mentre 2 relativi alla figura del funzionario tecnico “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, (ex categoria D). Il secondo bando, invece, è destinato all’assunzione di 17 posti “Area degli istruttori” (ex categoria C) di cui 8 per istruttore amministrativo, 7 per istruttore tecnico e 2 per istruttore informatico. La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 2 ottobre. Le prove, invece, avranno luogo nei giorni compresi tra il 18 e il 20 ottobre. La procedura di selezione prevede una sola prova scritta - della durata di un’ora con quesiti a risposta multipla - finalizzata ad accertare le competenze tecnico-specialistiche e trasversali specificate per ciascun profilo professionale. Nei bandi, disponibili sui canali ufficiali del Comune, sono indicati tutti i requisiti per la partecipazione nonché le materie d’esame per ogni area di concorso. L’amministrazione prova quindi a sopperire alla carenza cronica del personale che conta circa 370 unità a fronte di una pianta organica prevista di 700.

Il piano assunzioni

Come noto il piano delle assunzioni è reso possibile grazie al “Patto per Lecce”, sottoscritto a fine dicembre 2022 tra il sindaco Carlo Salvemini e il delegato del Presidente del Consiglio, sottosegretario Alfredo Mantovano. L’accordo tra lo Stato e il Comune ha permesso al governo cittadino di avviare un percorso di riequilibrio strutturale per il recupero del disavanzo, di potenziare l’attività di accertamento e riscossione dei tributi, migliorare la gestione e valorizzazione del patrimonio, attuare i finanziamenti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e incrementare la qualità, la quantità e la diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza. Un obiettivo, quest’ultimo, raggiungibile proprio grazie al potenziamento degli uffici comunali, al momento afflitti da una carenza di personale pari a circa la metà della dotazione organica consentita.

A parziale copertura di questo deficit, l’amministrazione ha previsto l’assunzione di 50 nuove unità di personale, 39 categorie C e 11 categorie D (una parte di queste già assegnate con mobilità esterna), destinate a migliorare la capacità e l’efficienza operativa del Comune. Le assunzioni trovano copertura grazie all’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef, in vigore da quest’anno, e che riguarda circa 17.096 contribuenti leccesi. Il provvedimento produrrà un gettito di 1,6 milioni in più all’anno, utili proprio per finanziare il reclutamento del personale. Entro fine anno il Comune procederà con la maggior parte degli inserimenti ovvero 50 unità che saranno reperite sia tramite concorso pubblico che facendo ricorso a procedure di mobilità, in parte già espletate, per un totale di 12 procedure. Ma altri contratti saranno sottoscritti e formalizzati tra il 2024 e il 2025.

I settori di copertura

Tutti i settori dell’amministrazione potranno beneficiare delle nuove assunzioni: Segreteria Generale (3 unità); Affari generali (4); Programmazione Strategica e Coordinamento Pnrr (4); Servizio economico e finanziario (6); Ambiente e gestione verde pubblico (3); Urbanistica (6); Lavori Pubblici (4); Cultura, Spettacolo e Pubblica Istruzione (3); Welfare (2 unità); Anagrafe (4); Innovazione Tecnologica (4); Polizia Locale e Mobilità (7 unità).