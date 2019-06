Acquedotto pronto ai lavori: «Fermatevi, a rischio la quercia dei Cento Cavalieri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando sono comparsi i cartelli di inizio lavori - dopo i carotaggi già effettuati nella zona - l'allarme ha iniziato a serpeggiare fra i cittadini di quella zona. Perché il querceto di cui si parla, compreso nell'area Parco Otranto-Santa Maria di Leuca bosco di Tricase - è un vero e proprio patrimonio vivente, un patrimonio inestimabile per tutta Europa.Alcuni esemplari, come la quercia vallonea chiamata “Quercia dei 100 Cavalieri”, sono inseriti nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia redatto dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Quell'albero, in particolare, è incluso nella lista rossa delle specie a rischio, gravemente minacciate e vulnerabili.«La famosa Vallonea - spiega Mila Boso De Nitto - si trova nella mia proprietà, insieme ad altre, in un'area che costeggia la provinciale 78». Ed è passando per quella strada che Mila ha notato dei buchi regolari sull'asfalto, segno delle ispezioni fatte da Aqp per rilevare - a quanto è emerso dalle prime notizie - la presenza di residuati bellici lungo la tratta Tricase - Tricase Porto proprio in vista dei lavori di sostituzione della rete idrica.La donna, preoccupata per la sopravvivenza di quel patrimonio - che è di tutti - ha quindi presentato richiesta di accesso agli atti, perché nessuno l'ha informata dell'avvio dei lavori. «E nessuno - dice - ne sapeva nulla. Ho riunito un pool di esperti in tutela e gestione del patrimonio arboreo monumentale per capire cosa fare. Parliamo dell'unica stazione fitogeografica di tutta l'Europa occidentale».