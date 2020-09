Ruba profumi per 500 euro, ma l'addetto alla sorveglianza se ne accorge: in manette una 62enne

Ha rubato profumi per 500 euro ma è stata scoperta: arrestata A.B, 62enne di Brindisi, che a Lecce, precisamente alla Coin di via Nazario Sauro, è stata pizzicata a rubare confezioni di profumo femminile.



La donna, notata e tenuta d’occhio dall’addetto alla sicurezza del centro commerciale, giunta nel reparto profumeria e accertatasi di poter agire senza essere vista, ha afferrato una confezione di profumo e l'ha infilata nella propria borsa, quindi, per dissimulare eventuali sospetti, è tornata a curiosare tra i prodotti esposti sugli scaffali. Ha ripetuto quest’operazione più volte nel giro di pochi minuti per poi avviarsi verso la cassa e oltrepassare le barriere anti taccheggio che, stranamente, non avevano segnalato nulla.



Un equipaggio della Polizia di Stato, precedentemente allertato, ha fermato la donna che ha consegnato spontaneamente tutto il bottino. Un’ulteriore verifica ha permesso di comprendere come il sistema antitaccheggio, con l’uso di un particolare stratagemma, era stato ingannato.



La donna, già gravata dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, con provvedimento emesso dal Tribunale di Brindisi nel marzo scorso, è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato e accompagnata presso la Casa Circondariale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA