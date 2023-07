L'olio bollente fa scoppiare un incendio: paura in una friggitoria nel Salento

L'olio bollente fa scoppiare un incendio. Paura, in serata, a Torre Pali, marina di Salve, nel Salento. Un incendio è scoppiato nella cucina di una friggitoria di corso Colombo, la strada principale della località turistica.

I fatti

I primi a tentare di domare le fiamme sono stati gli stessi proprietari del locale, aiutati anche da altre persone presenti nelle vicinanze. Sono poi giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tricase e di Maglie, che hanno spento il rogo e hanno messo in sicurezza il locale. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone presenti, ma le attrezzature della cucina hanno subìto diversi danni che potrebbero comportare la chiusura della friggitoria per alcuni giorni.