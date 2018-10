L'auto si ribalta, finisce in rianimazione un uomo di 29 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di Vernoile, il 29enne Alberto Calabretto, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sulla strada che collega Vernole alla frazione di Acquarica di Lecce, proprio all’altezza del campo sportivo.Il giovane era alla guida di un'auto - una Merdedes - che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Sono stati altri automobilisti a dare l'allarme, chiamando lil 118 che sul posto ha immediatamente inviato un'ambulanza. I vigili del fuoco hanno liberato il ferito intrappolato nelle lamiere, consegnandolo agli operatori del 118 che lo hanno trasportato al "Vito Fazzi". Calabretto è ora ricoverato in rianimazione. Sul posto, per i rilievi e le indagini, sono intervenuti i carabinieri.