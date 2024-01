Gara di solidarietà per far guarire Sara dopo che è stata investita

Tutti insieme per Sara Carlà, ragazza di Lecce in gravi condizioni dopo essere stata investita. Nei giorni scorsi è partita una gara di solidarietà sulla piattaforma GoFundMe per consentire alla 30enne, un percorso di riabilitazione molto lungo in Austria. Bisogna raccogliere almeno 50mila euro per garantire alla ragazza la degenza in una clinica specializzata di Innsbruck, che costerà 1200 euro al giorno. Le donazioni intanto si moltiplicano e, al momento, la raccolta fondi organizzata da Stefania Doria, un’amica della madre di Sara, sta per sfiorare i 12mila euro.

Investita nel 2022 e non ancora fuori pericolo



La giovane leccese venne investita da un’auto il 14 luglio 2022 in viale Giovanni Paolo II (all’altezza del Bar Sensi) e apparve immediatamente grave.

E a distanza di un anno e mezzo la ragazza è ancora in pericolo di vita. La nobile iniziativa intanto sta facendo il giro del web tra condivisioni sui social e tanti commenti di vicinanza a Sara e alla famiglia in un momento così delicato. «Sara è una guerriera lotta con tutta se stessa per tornare da noi e, pian piano, a piccoli passi, lo sta facendo - dice Stefania Doria -. Ma Sara oggi ha uno stato della coscienza gravemente alterato e una tetraparesi spastica di grado severo con esiti di politrauma della strada. Sono passati tanti mesi da quel giorno. E tante terapie. L'affetto, la presenza di chi le vuole bene non le è mai mancato. Sara - aggiunge la promotrice - dovrà essere trasferita in una clinica specialistica di Innsbruck per effettuare delle terapie neuroriabilitative a pagamento molto onerose».

L'appello della sorella



Qualche giorno fa Arianna Carlà, la sorella di Sara, ha lanciato un appello attraverso il suo profilo Facebook per sensibilizzare la campagna a scopo benefico ed esortare gli utenti del social network a donare. «Sara è una ragazza di trent’anni, dagli occhi grandi e il cuore forse anche di più - scrive -. Famiglia semplice, una mamma e una sorella unite più che mai. Tanti amici, molteplici sabati sera passati in compagnia delle persone che ama e il resto della settimana dedita al lavoro, che occupa un posto gigante nella sua vita e nel suo cuore, che l’ha formata e ha fatto emergere il lato migliore di sé. Una mattina apparentemente come le altre, decise di concedersi un pausa caffè con una sua compagna di avventure, e da lì la sua vita è cambiata per sempre. Sara viene travolta da un’auto mentre attraversa la strada. L’affetto, la presenza di chi le vuole bene non l’è mai mancato. Ora dovrà affrontare una nuova sfida: affidarsi a un centro neuroriabilitativo in Austria per sottoporsi a delle terapie a pagamento molto onerose. Un piccolo gesto, anche solo una condivisione, può fare la differenza per garantirle un futuro più roseo». Si può effettuare un donazione collegandosi al link sulla piattaforma GoFundMe: https://gf.me/v/c/gfm/sara-a-ritrovare-il-sorriso.