Inseguimento in città, poliziotto trascinato per cento metri: un arresto e un ferito

Inseguimento con feriti questa mattina a Lecce, lungo via Merine. Nel corso di un controllo, un poliziotto delle Volanti ha fermato un uomo per un controllo. Per sfuggire all'alt, l'uomo è salito in auto ed ha trascinato il poliziotto per circa cento metri. L'agente è riuscito a spruzzargli lo spray in dotazione ai poliziotti, riuscendo così a fermare l'uomo che, dopo una colluttazione, è stato bloccato dai colleghi. L'agente ferito si trova in ospedale.

Notizia in aggiornamento