Un'altra spaccata in centro: ladri rompono la vetrina e rubano nel bar

La settimana a Bari inizia con una nuova spaccata ad una attività commerciale del centro. Ad essere colpito stanotte il bar Sweet Cafè in via Abate Gimma, nel quartiere Murat.

Aperto il registratore di cassa

Attorno alle 4, ignoti hanno spaccato una delle vetrine per introdursi nel locale. Sul posto è intervenuta la polizia che, come nelle altre occasioni, ha trovato la vetrina del locale commerciale infranta. Gli agenti della volante hanno trovato il registratore di cassa aperto, dal quale i ladri avrebbero però portato via solo poche decine di euro oltre agli spiccioli lasciati dai clienti per le mance. Sono in corso le indagini da parte della polizia scientifica.

I precedenti

Si tratta del quarto episodio in cinque giorni dopo il furto con spaccata da "Biga e Fila" in via Argiro, il colpo da "Pronti a Tavola" in via Piccinni e il tentato furto da GameStop in corso Cavour.