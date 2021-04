Scontro in provinciale, donna incastrata tra le lamiere

Un pauroso incidente stradale, con una donna rimasta incastrata tra le lamiere di un'Alfa Romeo 147, è avvenuto intorno alle 14.45 sulla provinciale Veglie - Porto Cesareo, nei pressi di contrada "Curti Russi".

Panico tra gli automobilisti

Sul posto immediatamente avvisati dagli automobilisti di passaggio sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine la donna è stata estratta dall'auto e portata in ospedale in codice rosso. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro che fortunatamente, nonostante il passaggio di numerose auto, non ha coinvolto altri mezzi.