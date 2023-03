Incidente stradale sulla provinciale che collega Nardò ad Avetrana: un morto. Ferita una donna

Un morto e un ferito gravissimo. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada provinciale 359, che collega Nardò ad Avetrana in cui sono state coinvolte due auto, un Porsche modello Suv e una Opel Corsa bianca. La vittima è un 54enne di Galatone, Luca Margiotta Casaluci, proprietario della ditta Softex srl con sede nel Comune salentino. In auto con lui viaggiava una donna, la ragioniera dell'azienda salentina, rimasta fortunatamente illesa ma in stato di choc.

Nell'impatto è rimasta ferita una donna, Anna Margherita di Erchie in provincia di Brindisi che viaggia sulla Opel Corsa. La donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del “Vito Fazzi" di Lecce.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione le due auto - che procedevano in direzione Avetrana - all'altezza della Masseria Bernardini, dove qualche settimana fa è morto un motociclista, sono entrate in collissione: il Suv pare abbia tamponato la Opel Corsa, che si è ribaltata, e poi è andato a finire fuori strada nei campi.

Sul posto, per i rilievi, le forze dell'ordine, alle quali toccherà ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco.