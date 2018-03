Scontro all'incrocio: le auto “saltano” l'una sull'altra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente poco dopo le 18 a Salice Salentino. Uno scontro all’incrocio tra due vetture: un Fiat Fiorino condotto da una donna di Guagnano, che da via Roselli procedeva verso via Petrarca, e un’Alfa 156 station wagon condotta da un uomo di Salice, che giungeva sull’incrocio da via Petrarca e viaggiava insieme a due donne. L’urto, violentissimo, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha fatto letteralmente sbalzare il Fiorino che è finito inchiodato sull’altro mezzo. Ad avere la peggio la donna alla guida del Fiorino, estratta dall’auto solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, poi trasportata in codice rosso presso il Vito Fazzi di Lecce. Sul posto, oltre all’ambulanza e ai vigili del fuoco, anche la Polizia Municipale di Salice per i rilievi di rito e i carabinieri della stazione locale giunti successivamente.