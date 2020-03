L'auto si ribalta all'ingresso della città: muore una donna di 30 anni

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'auto si è ribaltata proprio all'ingresso della città di Lecce , in via Vecchia Lizzanello, all'altezza dell'opificio Maglio. E per una donna di 30 anni non c'è stato nulla da fare: all'arrivo, i soccorritori, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Sul posto, al momento, ci sono vigili del fuoco e vigili urbani di Lecce. Nell'auto, insieme alla 30enne, anche altre persone. Da una prima, parziale ricostruzione dei fatti, l'auto avrebbe trovato davanti a sé un camion fermo al lato della carreggiata e, per scansarlo, si sarebbe ribaltata. La donna, originaria di Neviano, lavorava in un call center.Aggiornamenti nelle prossime ore.