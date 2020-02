Due feriti trasportati in ospedale per l'incidente avvenuto questa mattina in via Ettore D'Amore, nel quartiere San Pio di Lecce. Due le auto coinvolte nello scontro, che si è verificato all'incrocio con la via di Castrì. Sul posto i riilievi della polizia municipale. Ultimo aggiornamento: 08:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA