Grave incidente in provinciale, bimbo di due anni in ospedale

Ultimo aggiornamento: 09:00

ANDRANO - Grave incidente nel pomeriggio di ieri ad Andrano , dove una donna che era in auto insieme al figlio, è andata a sbattere contro un paolo dell'illuminazione. Lo schianto è stato così violento da distruggere il palo e la fiancata destra dell'auto. Gravi le condizioni del piccolo, che ha due anni, e si trova ora ricoverato in prognosi riservata al Vito Fazzi di Lecce per un trauma cerebrale. Meno gravi le condizioni della donna.