Lecce, ciclista investito a uno svincolo della Lecce-San Cataldo: è grave

LECCE - Pomeriggio nero quello di ieri per i ciclisti in città: in due sono finiti in ospedale. Un uomo è stato infatti investito da un'auto lungo la provinciale che collega Lecce a San Cataldo. Il ciclista, un leccese di 64 anni, è grave in ospedale: la sua prognosi e riservata. L'incidente nei pressi di uno svincolo per la tangenziale Est, sul posto la polizia Stradale per i rilievi.



Sempre ieri un altro ciclista è finito inospedale per una brutta caduta in viale della Cavalleria, nell'estrema periferia cittadina.