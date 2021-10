Paura nel pomeriggio a Lecce per l'incendio improvviso di un'autovettura nei pressi dell'obelisco. Si tratta di una Fiat Punto che ha preso fuoco per cause ancora da stabilire mentre si trovava nel mezzo della trafficata rotonda spartitraffico.

Momenti di panico tra i presenti poi l'immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato il peggio.