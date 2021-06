Ripreso mentre appicca il fuoco a un'auto

Ripreso dalle telecamere mentre appicca fuoco a un'auto. L'episodio risale a questa notte a Leverano dove a prendere fuoco è stata un'Audi A2 in via dei Garofani. Nessun dubbio sull'origine dolosa dell'incendio. Le fiamme sono state appiccate poco dopo l'una di notte.

L'indagine sul movente

Il proprietario della vettura, C.T., 39enne originario di Carmiano, e la compagna hanno sentito dei rumori sospetti e poi un odore acre e hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce e i carabinieri della locale stazione guidati dal comandante, Gianluca Pagliara.

Le riprese inquadrano il piromane

Le telecamere dell'abitazione hanno ripreso l'uomo che, a volto scoperto, ha messo fuoco all'automobile, ma l'ora tarda della notte non aiuta a individuarne facilmente i tratti somatici. Le immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine per cercare di risalire al responsabile e alle cause dell'attentato che, al momento, restano ignote.