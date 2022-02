Rogo di auto nel Salento, altri due mezzi a fuoco: sono di proprietà di un 49enne. Si indaga

Ancora un rogo di auto nel Salento e altri due mezzi distrutti dalle fiamme. L'ultimo episodio in ordine di tempo nella tarda serata di ieria Ugento: alle 23.55 circa i vigili del fuoco di Gallipoli sono intervenuti nel comune in via Aldo Moro per incendio autovettura Smart.

Distrutta un'altra auto intestata allo stesso proprietario

Le fiamme hanno interessato anche una seconda auto, una Fiat Panda. Entrambe le auto sono di proprietà di un uomo del 1973. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo.