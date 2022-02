Tuglie, incendio nella notte: distrutta dalle fiamme un'auto, danneggiate altre due parcheggiate nelle vicinanze

L'incendio è scoppiato intorno alla mezzanotte a Tuglie, dove un'automobile di proprietà di un 44enne è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto, una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, intervenuta in via Amerigo Carluccio per spegnere le fiamme che stavano bruciando una Fiat Punto intestata a L.C. del 1977.

Nelle immediate vicinanze vi erano parcheggiate altre due autovetture, una Volkswagen UP alimentata a metano e una Honda Accord che hanni riportato dei danni a causa dell' irraggiamento termico.



I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte dall’evento. Sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno generato l’incendio.