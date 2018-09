Tre auto in fiamme a Lecce nella notte. E' stato un incendio doloso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un rogo nella notte, altre auto distrutte. Questa volta è accaduto nel rione San Pio. La notte scorsa, in via Casale Fulcignano, qualcuno ha appiccato il fuoco ad una Microcar in sosta. Le fiamme hanno in breve distrutto la piccola vettura, passando poi alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. E' così andata distrutta una Lancia Y e danneggiata una Piat Panda.Sul posto, chiamati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti. Le fiamme sono state spente, ma l'entità dei danni resta grave. Si è trattato di un incendio doloso e ora la polizia sta indagando per cercare di risalire ai responsabili.