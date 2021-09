Trepuzzi, colpisce l'impalcatura con l'auto e la trascina per qualche metro. Paura in centro

Non ha visto l'impalcatura e l'ha colpita in pieno trascinandola per qualche metro e facendola precipitare al suolo, anzi sulla propria auto. Fortunatamente senza alcuna conseguenza.

Il cedimento dell'impalcatura

Un'impalcatura è precipitata al suolo a Trepuzzi, poco dopo le 20 dopo essere stata "colpita" da un'auto che transitava su via Ruggero Bonghi.

Una donna, almeno secondo la prima ricostruzione, ha colpito l'impalcatura che pare fosse anche ben ancorata alla facciata dell'immobile, trascinandola per alcuni metri fino a quando non è precipitata in parte sull'auto in parte sul palazzo di fronte. Immediato l'intervento dei carabinieri della compagnia di Campi e dei vigili del fuoco del comando provinciale che stanno cercando di alzare l'impalcatura e di fissarla nuovamente alla facciata dell'immobile per mettere in sicurezza la strada. Nel cadere l'impalcatura ha trascinato con se anche un cavo della luce rimasto appeso ai moduli di ferro.

Fortunatamente non si sono registrati danni a persone, ma solo all'auto su cui è caduta l'impalcatura. Solo tanta paura per la signora, sulla 70ina, che è stata accompagnata nell’abitazione di alcuni residenti per riprendersi dallo spavento.