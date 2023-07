Giornata mondiale dei nonni e degli anziani: Vogue Italia li celebra con zia Antonietta da Specchia

Da Specchia all'account Instagram di Vogue Italia. Così l'edizione italiana della rinomata rivista di moda ha voluto celebrare sui social nonni e anziani in occasione della giornata mondiale a loro dedicata. E tra gli anziani che figurano all'interno del post anche zia Antonietta Vincenti, nata a Specchia nel 1933 e ripresa dal nipote Lorenzo mentre grattugia una fetta di pane.

«Fare il caffè con la moka - si legge nel post pubblicato da Vogue Italia - un giro in tram invece che in metropolitana, guardare il mare, leggere un libro al parco, sfogliare il giornale, fare la spesa al mercato, cucinare le verdure, fare la marmellata o la passata di pomodoro. Un esercizio alla lentezza che in estate sembra più facile: si accostano le imposte di casa, tutto è penombra. Pisolino, pausa. Una vita nella quale possiamo imparare a rallentare». E con queste parole la rivista ha annunciato la chiacchierata con Gianvito Fanelli, fondatore di "Vita lenta", account che esalta sul web gli esseri umani, la semplicità e la quotidianità della vita.

«Una vita intera passata in campagna (all’Acqua, Sule e Sereno) - ha scritto invece il nipote Lorenzo, su Facebook - oggi giornata mondiale dedicata agli anziani, alla bellissima età di 90 anni, la zia si ritrova su Vogue Italia».