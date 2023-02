Salento, nonna Maria compie 100 anni. Il sindaco: «Hai attraversato la storia»

Compleanno speciale a Ugento, nel Salento. Nonna Maria Molle festeggia 100 anni circondata dall'affetto della sua famiglia e con gli auguri del sindaco e dell'amministrazione comunale.

Chi è la nonnina

Figlia di Giuseppe e Carmela, nonna Maria ha lavorato prima come aiuto commessa nel forno e nel negozio di generi alimentari dei suoi genitori, poi come contadina e come casalinga, dedicando tutta la sua vita alla famiglia. «Auguriamo di continuare a scaldare ancora a lungo il cuore di chi ti vuole bene - ha detto il sindaco Salvatore Chiga, che insieme alla presidente del consiglio comunale Maria Venere Grasso ha raggiunto la neocentenaria per festeggiare insieme a lei l'importante traguardo - e pertanto ci permettiamo di estendere ai figli Tina, Tonio, Peppino e Giuliano, al genero e alle nuore, ai tuoi cari nipoti Mauro, Luca, Ivano, Claudio, Danilo, Vanessa, Melissa, ai parenti tutti e più in generale a chi ti ha voluto bene gli auguri più sentiti, ringraziandoli per averti accompagnato al raggiungimento di questo secolare compleanno».

Pensando ai tuoi cento anni, ha aggiunto il sindaco, «proviamo una grande emozione in quanto siamo consapevoli che hai attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia, circa i 2/3 dei 150 anni dell’Unità d’Italia, e non ti sei certamente risparmiata: hai subito gli effetti devastanti della prima guerra mondiale; hai vissuto gli anni della seconda guerra mondiale conoscendone le atrocità e sofferenze. Anni, dunque, in cui erano richiesti fatiche e sacrifici immani per vivere e portare avanti, dignitosamente, la famiglia. La tua “lunga giovinezza” rappresenta per la nostra comunità motivo di compiacimento che attestiamo con affetto. La tua immensità è stata quella di essere riuscita a coniugare gioia, sacrifici e passione, grande quanto nella modestia, nella forza e nella capacità di affrontare i problemi della vita. Queste caratteristiche hanno fatto di te una persona davvero unica, orgoglio dei tuoi cari ed esempio per tutti noi, con l’auspicio che il futuro ti riservi solo momenti felici come questo».