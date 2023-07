Si allontana troppo dalla costa a bordo di un gommone e non riesce a rientrare: interviene la Capitaneria

Si era allontanato dalla costa a bordo di un gommone a remi, ma non riusciva più a rientrare a riva stanco di remare. Un uomo è stato recuperato dalla Capitaneria di porto di Gallipoli intervenuta dopo l'sos inviato dallo stesso diportista.

Cosa è successo

Momenti di apprensione per un diportista che, allontanatosi eccessivamente dalla costa con un gommoncino a remi in località Punta Pizzo a Gallipoli, non riusciva più a rientrare a riva. L'uomo, infatti, era in mare già dalla mattina ed era evidentemente esausto tanto da lanciare un sos chiamando telefonicamente il Commissariato di Polizia di Gallipoli.

La forze dell'ordine hanno immediatamente informato la sala Operativa della Guardia Costiera di Gallipoli che è intervenuta per salvare il malcapitato.