Tappa nel Salento per la lussuosa nave da crociera Club Med 2

La splendida nave da crociera Club Med 2 è ormeggiata in queste ore davanti al porto di Gallipoli. Non entrerà nel porto, ma alcuni passeggeri sono scesi nel centro storico gallipolino e poi si sono divisi per visitare il Salento: un pullman è andato verso Otranto, altri due si sono diretti a Lecce.Secondo i programmi, pare che la ripartenza della nave avverrà entro le 18 di oggi pomeriggio.La lussuosa imbarcazione, lunga 187 metri, era già stata nelle acque gallipoline tre anni fa. Proviene da Corfù e proseguirà il suo viaggio verso Messina.